Burgau

vor 32 Min.

Burgauer Stadtrat gerät bei Zuschuss für Filialkirche ins Zweifeln

Plus Der Stadtat in Burgau will die Richtlininie für Zuschüsse an Kirchen auf den Prüfstand heben. Für Mariä Opferung in Großanhausen wurden dennoch Gelder gewährt.

Von Ralf Gengnagel

Die Katholische Filialstiftung "Mariä Opferung" Großanhausen hat bei der Stadt Burgau die Bezuschussung zweier Sanierungsmaßnahmen an der katholischen Filialkirche beantragt. Das Dach der Sakristei soll neu eingedeckt werden, Längsschiff und Turm neu angestrichen werden. Bei der Beratung um den Zuschuss entfachte eine grundsätzliche Diskussion über den Stellenwert von Zuschüssen kirchlicher Träger.

Die Renovierungsarbeiten sind eine Fortsetzung bereits geförderter Maßnahmen, informierte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Damals wurde das Kirchenschiff an sich erneuert und neu eingedeckt. Die jetzt beantragte Bezuschussung der Neueindeckung der Sakristei und dem Anstrich von Längsschiff und Kirchturm war in dieser Maßnahme nicht enthalten. Somit handele es sich um eine Anschlussmaßnahme zu den vorgenannten Sanierungen. Die Kosten der weiteren Sanierung würden sich schätzungsweise auf 35.500 Euro für den Anstrich des Kirchturmes, weitere 67.000 Euro für die restlichen Arbeiten belaufen, erläuterte Kämmerer Tobias Menz.

