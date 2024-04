Burgau

Carsharing: In Burgau gibt es jetzt einen Kleinbus für alle

Plus Die Stadtverwaltung und Sponsoren bieten jetzt günstiges Carsharing mit einem Neunsitzer-Transporter an. So funktioniert das Angebot.

Von Ralf Gengnagel

Geht es für Kinder und Jugendliche zu den Auswärtsspielen der Sportvereine, setzt sich oft ein Konvoi, bestehend aus mehreren Elterntaxis in Bewegung, um die Mannschaften von A nach B zu bringen. Künftig geht das in Burgau leichter. Ab sofort steht ein Neunsitzer-Kleinbus auf einem festen Parkplatz in der Nähe des Rathauses in Burgau bereit und kann bei Bedarf über eine Smartphone-App gemietet werden.

Das Angebot gilt aber nicht nur für Vereine. Der Umzug aus dem Elternhaus, ein Ausflug in die Berge, der Shuttle-Bus, den man sich für Feste ausleihen kann, ein Wochenend-Trip mit der ganzen Familie oder die Abholung im Möbelhaus: All das ist mit dem Renault Master möglich.

