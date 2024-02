Burgau

Der Rosenmontagsumzug in Burgau liefert wieder ein närrisches Spektakel

Plus Mit dem traditionellen Rosenmontagsumzug erreichte der Burgauer Fasching seinen Höhepunkt. Tausende Narren sind auf den Straßen.

Von Ralf Gengnagel

Partystimmung in Burgau. Am Rosenmontag herrschte in der Markgrafenstadt der Ausnahmezustand. Die Straßen waren erfüllt von einem Meer aus Farben, lauter Musik und fröhlichen Gesichtern, als um 13.33 Uhr der Rosenmontagsumzug durch die Stadt zog. Auch wenn das Wetter nicht so ganz mitspielte: Tausende von Besuchern kamen trotz vereinzelter Schauer und säumten die Straßen. Tanzen und Hüpfen war angesagt, auf den Umzugswagen, daneben und davor. Pünktlich, als sich der kilometerlange Umzug in Bewegung setzte, hörte es auf zu regnen und anstelle der Regentropfen flogen viele Süßigkeiten durch die Luft.

Das Burgauer Markgrafenpaar hatte die passende Antwort gleich parat, als zu Beginn des Umzuges sogar die Sonnen hinter den Wolken zum Vorschein kam: "Wenn Engel reisen, freut sich eben der Himmel", sagte Lisa, die gesellige Schatzmeisterin, und lachte. Währenddessen verstaute Fabian von den Günztalterassen den Regenschirm und meinte: "Als Markgrafenpaar freuen wir uns natürlich besonders auf den Umzug in Burgau. Daheim macht es noch viel mehr Spaß und wir sind beide sehr stolz, dass wir in diesem Jahr noch bis Aschermittwoch in Burgau regieren dürfen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

