Burgau

vor 18 Min.

Dicke Backe ade: Die sanfte Seite einer Zahnarztpraxis in Burgau

Seit 42 Jahren betrieb Dr. Wolfgang Forstner die Zahnarztpraxis in Burgau. Seine Tochter Dr. Sarah Anderhofstadt hat im vergangenen Jahr die Praxis übernommen und zieht in neue Räume um.

Von Ralf Gengnagel

Unzählige Brücken und Implantate hat er gesetzt und Kronen gefertigt. Seit 1982 ist die Zahnarztpraxis von Dr. Wolfgang Forstner fester Bestandteil der zahnmedizinischen Versorgung in Burgau und Umgebung. Mehr als 33.000 Patienten hat er in dieser Zeit in seiner Praxis am Schmidberg 3a behandelt. Vor einem Jahr beschloss er seinen Rückzug aus der Praxis, indem er seiner Tochter, Dr. Sarah Anderhofstadt, die Praxisleitung über zwei weitere Zahnärzte und 17 Angestellte anvertraute. Jetzt verabschiedet sich ihr Vater ganz aus dem operativen Geschäft. Mit Blick auf seine Ära, die zu Ende geht, will Anderhofstadt seine Praxisphilosophie bewahren und zugleich mit neuen Praxisräumlichkeiten ab April etwas Neues schaffen.

Der Besuch beim Zahnarzt bedeutet Stress, vor allem wenn Wurzelbehandlungen oder Implantate nötig werden. Der Anblick eines sterilen OPs löst oft Ängste aus, erst recht der Gedanke an das, was nach der Behandlung folgt: "Schwellungen und Schmerzen nach einem Eingriff, die Einnahme von Antibiotikum, das alles gilt es bei uns so gut wie möglich zu vermeiden", erklärt Anderhofstadt. Erreichen könne man das durch eine minimalinvasive Behandlung. Spezielle Schnitttechniken und Geräte sind auf eine Behandlung mit dem kleinstmöglichen Aufwand, aber dem größtmöglichen Benefit für den Patienten ausgelegt.

