Die Burgauer Eisbären sind heiß auf die Revanche gegen Germering

Plus Zum Abschluss der Vorrunde kommt es in Burgau zum Eishockey-Spitzenspiel gegen die Germering Wanderers. Die Eisbären haben noch eine Rechnung offen.

Am Sonntag um 18 Uhr steht für den ESV Burgau das letzte Heimspiel der Landesliga-Vorrunde auf dem Spielplan. Zu Gast in der Burgauer Eishalle sind dann die Germering Wanderers.