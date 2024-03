Die Feuerwehr Burgau soll einen Hubarmstapler bekommen

Plus Der Stadtrat Burgau plant eine neue Investition zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Wehr. Wofür das neue Gerät vorgesehen ist.

In der Welt der Feuerwehr sind Einsatzfahrzeuge wie Löschfahrzeuge oder Drehleitern üblich. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau setzt mit einer Neuanschaffung nun auf etwas Ungewöhnlicheres. Der Stadtrat beriet über den Kauf eines Hubarmstaplers, der normalerweise eher in Lagern, bei Spediteuren oder Baustellen anzutreffen ist. Es gibt aber gute Gründe, warum das Fahrzeug für die Aktiven der Feuerwehr eine große Hilfe ist. Die Möglichkeiten für Einsätze sind vielfältig.

Im Jahr 2023 wurde der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Burgau fertiggestellt. Unter anderem wurde eine Halle mit weiteren Fahrzeugstellplätzen errichtet. Im Obergeschoss dieser Halle kann die Feuerwehr Werkzeuge und Materialien lagern, berichtet Bürgermeister Martin Brenner (CSU). Bei einer Höhe von gut fünf Metern ist ein besonderer Stapler notwendig, um die Materialien nach oben transportieren zu können.