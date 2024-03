Die Stadt Burgau will die Zuschüsse für Vereine deckeln

Plus Die Verwaltung stellte eine Aufstellung aller Zuschüsse und Rabatte für örtliche Vereine im Jahr 2023 vor. Was sich künftig ändern könnte.

Eigentlich wollte schon im Herbst 2022 der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss darüber beraten, in welcher Größenordnung und wie weitreichend Zuschüsse seitens der Stadt für Anschaffungen der örtlichen Vereine geregelt werden sollen. Seinerzeit wurde eine Entscheidung darüber aber aufgeschoben, weil die Mitglieder des Gremiums als Grundlage für ihre Abstimmung eine Aufstellung aller Zuschüsse, die die Stadt Burgau den Vereinen gewährt hat, einforderten. Warum die Ratsmitglieder überhaupt für die Bewilligung von Zuschüssen Richtlinien forderten und was sich für die Vereine dadurch ändert.

Im Oktober 2022 wurde seitens des Gremiums der Wunsch geäußert, die Vergabe von Zuschüssen an die Vereine an weitreichendere Richtlinien zu knüpfen. Zunehmende Kritik machte sich damals breit, weil sich bei einer Vielzahl von Anträgen generell zehn Prozent von Anschaffungskosten als Zuschusssumme etabliert hatten, ohne dabei die Höhe der Kosten zu würdigen.