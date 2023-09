Eine Fußgängerin wird durch einen Unfall verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Burgau eine 83-jährige Passantin an einem Fußgängerüberweg. Die Frau muss im Krankenhaus behandelt werden.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr überquerte eine 83-jährige Frau die Maria-Theresia-Straße in Burgau an einem Fußgängerüberweg. Zeitgleich fuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Maria-Theresia-Straße. Diese hatte die überquerende Fußgängerin laut Polizei missachtet und sie mit ihrem Auto erfasst. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß am Oberkörper verletzt und in das Krankenhaus Günzburg gebracht. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)