Eisplatte schlägt Windschutzscheibe eines Autos ein

Ein vorausfahrender Lkw verlor die Platte, die die Windschutzscheibe des Pkw zu Bruch brachte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Mittwochmorgen war ein Pkw-Fahrer mit seinem gelben Toyota vom Kreisverkehr bei der ehemaligen Pyrolyseanlage in Richtung Burgau unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam. Dieser verlor laut Polizeibericht eine Eisplatte, welche die Windschutzscheibe des Pkws durchschlug. Von diesem Lastwagen ist dem Geschädigten nur bekannt, dass ein Gabelstapler hinten angehängt war. Wohin der Lkw gefahren ist, konnte er nicht angeben. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten der Polizei Burgau bitten Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Lkw machen können, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)