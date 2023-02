Es ist wieder Starkbier-Festzeit mit der Günzburger Zeitung

Nach der Corona-Pause steigt das Derblecken in der Burgauer Kapuziner-Halle wieder – in diesem Jahr am 2. März. Wie Interessierte an Karten kommen.

Aufgeschoben ist noch lange nicht aufgehoben: Das gilt jedenfalls für das Starkbierfest der Günzburger Zeitung. Das letzte Mal wurde den Politikerinnen und Politikern in der Burgauer Kapuziner-Halle am 7. März 2020 die Leviten gelesen. Eine gute Woche später ist damals unmittelbar nach den Kommunalwahlen in Bayern das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie empfindlich eingeschränkt worden. Es sollte das erste Mal sein, aber nicht das letzte Mal in den kommenden zwei Jahren.

Nach fast drei Jahren folgt am Donnerstag, 2. März, nun die siebte Auflage des humor- und niveauvollen Derbleckens. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits eineinviertel Stunden früher.

Fastenprediger mit großer Stoffsammlung

Fastenprediger Bruder Baderbas hat die Zeit genutzt und – so wurde versichert – genügend Stoff gesammelt, um wieder wortgewandt und wortgewaltig vorzutragen. Man darf gespannt sein, welche Themen und welche Personen sich der Mann diesmal ausgeguckt hat. Bruder Baderbas ist ja ein Menschenfreund, der im Zweifel auch mal zur Sanftmut neigt. Aber eben nur im Zweifel: Wer's verdient hat, dass ihm (oder ihr) kräftig eingeschenkt wird, der (oder die) hat es eben verdient.

Das mit dem Einschenken darf durchaus wörtlich genommen werden: Selbstverständlich kommt in der Fastenzeit das Starkbier der Autenrieder Schlossbrauerei wieder zum Einsatz. Damit nichts schiefgeht, steht Brauereichef Rudolf Feuchtmayr unerschütterlich auf der Bühne und assistiert dem Burgauer Bürgermeister beim Anstich des ersten Fasses. Obwohl der "neue" Ratshauschef Martin Brenner (CSU) bald die Hälfte seiner ersten Amtszeit hinter sich hat, steht er erstmals beim Starkbierfest vor dem Bierfass und benötigt, falls das sein Ziel ist, möglichst wenige Schläge, um dann zu rufen: "Azapft isch!"

"8872" und die Wirtshausmusikanten sind im Einsatz

Als musikalische Kräfte sind wieder die Mitglieder der erfahrenen "Boygroup" 8872 im Einsatz. Sie spielen Bewährtes und Neues, verspricht Hermann Skibbe. Daneben tritt Christian Weng mit den Jettinger Wirtshausmusikanten auf, die sich auf diesen großen Spaß freuen.

Gut präpariert ist auch die Crew der Burgauer Metzgerei Merkle, die unseren langjährigen Partner, den Binderwirt, ablöst und heuer erstmals die Verpflegung der Gäste übernimmt. Regionale Spezialitäten sollen angeboten werden. Die Essensauswahl passt jedenfalls zum "Derblecka". Das gilt logischerweise auch für die Getränke.

Katharina Schulze kommt nach Burgau

Das Starkbierfest der Günzburger Zeitung hat sich inzwischen bis München herumgesprochen. Passt ja im Jahr der Landtagswahl. Ihr Kommen hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, zugesagt. Fröhlichkeit ist also garantiert.

Bleibt noch die Frage, wie man selbst Augen- und Ohrenzeuge in Burgau werden kann. Das gelingt am ehesten denen, die am kommenden Montag, 13. Februar, früh auf den Beinen sind. Die einzige Vorverkaufsstelle ist dieses Mal das Kulturamt der Stadt Burgau, das um 8.30 Uhr öffnet. Die Erfahrung lehrt, dass die heiß begehrten Tickets für die Kapuziner-Halle in wenigen Stunden vergriffen sind. Eine Karte kostet 20 Euro, der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Es ist am Montag nur eine persönliche Abholung möglich, Reservierungen werden nicht entgegengenommen. (AZ)