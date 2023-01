Falsche Sternsinger zogen aus Faschingsspaß durch Burgau

Eine besorgte Bürgerin meldet bei der Polizei falsche Sternsinger. Der Vorfall wird schnell aufgeklärt. Hochprozentige Spenden zeigen ihre Wirkung.

Auf der Suche nach den falschen Sternsingern begab sich nach einem Anruf einer besorgten Anwohnerin am Dreikönigsabend eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau. Die Bürgerin teilte mit, dass scheinbar "falsche Sternsinger" im Stadtgebiet Burgau ihr Unwesen treiben würden. Sie habe beobachtet, wie eine Gruppe von Männern als Sternsinger verkleidet von Tür zu Tür gehen würde und an den Häusern klingle. Aufgrund des Erscheinungsbildes der Gruppe hegte sie den Verdacht, dass es sich dabei um Betrüger handeln könnte, welche die spendenden Bewohner um ihr Geld bringen würde. Außerdem hätte die Gruppe zudem ein Kamel dabei.

Eine Streife der Polizei Burgau überprüfte diesen nicht ganz alltäglichen Sachverhalt und konnte tatsächlich eine entsprechende Personengruppe im Stadtgebiet antreffen. Sie war unschwer daran zu erkennen, dass sie eine etwa 1,5 Meter große Puppe in Form eines Kamels dabei hatte. Zudem waren alle Personen als Sternsinger verkleidet und hatten entsprechende Utensilien dabei. Eine Überprüfung der Gruppe klärte den Sachverhalt schnell auf.

Bei den Personen handelte es sich weder um Betrüger noch um echte Sternsinger, sondern um Mitglieder eines örtlichen Faschingsvereins. Sie gingen mit passender Verkleidung und in Begleitung einer extra dafür gebastelten Kamel-Attrappe von Haus zu Haus der Vereinsmitglieder, um dort nach einer Spende in Form eines alkoholischen Getränks zu bitten. Aufgrund der heiteren Stimmung der Gruppe schien die "Spendenaktion" sehr erfolgreich verlaufen zu sein. Die Streifenbesatzung konnte somit Entwarnung eines möglichen Betrugs geben und wünschte den Männern einen guten Start in den Fasching. (AZ)