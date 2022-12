Burgau

12:00 Uhr

Karl Kempter und „Die Hirten von Bethlehem“ erwachen in Burgau zu neuem Leben

Plus Nach 150 Jahren kommt das wiederentdeckte Werk des Komponisten und Kirchenmusikers aus Limbach zur Aufführung. Und das in seiner Heimat Burgau.

Von Peter Wieser

Es als eine Uraufführung zu bezeichnen, wäre sicherlich nicht ganz richtig. In gewisser Weise traf das dennoch zu: Erstmals wurde in der Burgauer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Weihnachtsoratorium „Die Hirten von Bethlehem“ von Karl Kempter (1819-1871) aufgeführt. Lange Zeit war von der Existenz des Werkes des aus Limbach stammenden Komponisten und Kirchenmusikers nichts bekannt. Entsprechend gut besucht war die Kirche am Donnerstagabend, in der ein bisher noch nie gehörtes Werk eines heimischen Komponisten zur Aufführung kam.

