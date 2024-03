Lkw überrollt Fußgängerin in Burgau

Eine Frau kommt am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Burgau ums Leben. Die Fußgängerin war von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Burgau ist am Freitagmittag eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer rückwärts aus einer Ein- und Ausfahrt eines Betriebsgeländes in der Industriestraße in Burgau ausfahren. Dabei übersah er die hinter dem Lastwagen vorbeilaufende Frau und erfasste diese mit der hinteren linken Fahrzeugecke. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und wurde mit den beiden linken Rädern des Lkw überrollt.

Die Frau starb trotz Reanimation kurze Zeit später am Unfallort, so die Polizei. Zeugenaussagen hatten den Unfallhergang bestätigt, deswegen verzichtete die Staatsanwaltschaft auf die Hinzuziehung eines Gutachters. Die elektronischen Fahrzeug- und Fahrerdaten des Lkw wurden ausgelesen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung wurde eingeleitet. (AZ)