Mit Glasflasche auf Mitbewohner eingeschlagen

In einer Arbeiterunterkunft in Burgau kommt es zu einem handfesten Streit. Dabei schlägt ein 28-Jähriger einem anderem einen Zahn aus und beißt ihn ins Schienbein.

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Arbeitskollegen ist es in der Freitagnacht in einer Unterkunft in der Stadtstraße in Burgau gekommen. Dabei schlug laut Polizei ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann mit einer Glasflasche auf seinen 23-jährigen Mitbewohner ein. Der verlor dabei einen Zahn. Danach biss der Täter sein Opfer ins Schienbein.

Der Täter zeigte sich auch nach Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizei Burgau aggressiv und musste deswegen in Gewahrsam genommen werden. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle der Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Verletzte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (AZ)