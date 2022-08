Realschule Burgau verabschiedet Schulleiter Eberhard Lechner

Nach sieben Jahren als Leiter der Markrafen-Realschule in Burgau wurde Eberhard Lechner in den Ruhestand verabschiedet. Eine Fahrt im Oldtimer als Überraschung.

Eberhard Lechner führte seit 1. August 2015 als Schulleiter sehr erfolgreich die Geschicke der Markgrafen-Realschule Burgau. Nachdem er sein ganzes Lehrerleben im Landkreis Günzburg tätig war, übernahm er zunächst für einige Jahre in Ichenhausen die Rolle des Konrektors. Später wechselte er als Direktor an die Markgrafen-Realschule Burgau. Getreu dem Motto „Wer schaffen will, muss fröhlich sein“ verstand es Herr Lechner stets, den richtigen Ton zu treffen und seine Freude am Beruf auf viele andere der Schulfamilie zu übertragen.

So lagen ihm sein Kollegium, die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler ganz besonders am Herzen. Diese Eigenschaft als Menschenfreund und großer Pädagoge zeichnete ihn in der Position des Schulleiters aus, wodurch er die Markgrafen-Realschule in seiner Zeit als Direktor geprägt hat. Diesen Eindruck hatten auch die Redner und die Gäste, die zu seiner Abschiedsfeier eingeladen waren. Eberhard Lechner reagierte spontan, als er nach der musikalischen Eröffnung der Feier durch das Burgauer Klarinettenensemble selbst ans Klavier gebeten wurde. Der begeistere Pianist spielte zusammen mit seinem Konrektor Herrn Stefan Schlotter jazzige Interpretationen, die mit viel Applaus gewürdigt wurden.

Musikalische und digitale Glanzpunkte zum Abschied in Burgau

Parallel dazu wurden digitale Produkte gezeigt, die alle Klassen der Realschule in den letzten Wochen für Herrn Lechner erarbeitet hatten. Martina Matheis und Stefan Schlotter moderierten auf humorvolle Art durch das Programm. Die stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr und die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Burgau, Martina Wenni-Auinger, lobten die gute Zusammenarbeit mit der Burgauer Realschule und überbrachten die besten Wünsche für den bevorstehenden Ruhestand.

Bereichert wurde die Feierlichkeit durch musikalische Höhepunkte, die der Lehrerchor der Markgrafen-Realschule setzte. Unter der Leitung der Fachschaft Musik (Carina Nörenberg, Elvira Duderstadt und Melanie Schmid) hatten zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Wochen intensiv geprobt und ihr Bestes für ihren Schulleiter gegeben. Aber auch Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Talent, wie Lea Lerch, die solistisch am Klavier mit Gesang beeindrucken konnte. Stellvertretend für die Schülerschaft und die Eltern fanden Filip Korczynski (Schülersprecher) sowie Sabine Krautmann (Elternbeirat) lobende Worte für Herrn Eberhard Lechner. Besonders hoben sie die stets harmonische Zusammenarbeit und seinen großen Einsatz für die Markgrafen-Realschule Burgau hervor.

Ministerialbeauftragter Bernhard Buchhorn (links) übergab Schulleiter Eberhard Lechner die Entlassurkunde. Foto: Stefan Schlotter

Die Entlassurkunde für den "Markgrafen Eberhard"

Der Ministerialbeauftragte Bernhard Buchhorn überbrachte schließlich dem „Grandseigneur“, dem „Markgrafen Eberhard“, wie er von ihm bezeichnet wurde, die Entlassurkunde in den wohlverdienten Ruhestand, die Eberhard Lechner unter stehenden Ovationen entgegennahm.

Von den Schülerinnen und Schülern verabschiedete sich Eberhard Lechner im Rahmen des Sommerfestes. Er staunte nicht schlecht, als er vor versammelter Schülerschaft von einem Oldtimer auf dem Pausenhof abgeholt wurde. Der Elternbeirat hatte sich diese tolle Überraschung ausgedacht und somit die Verabschiedung für ganze Schulfamilie zu einem unvergessenen Erlebnis werden lassen. (AZ)