Trickbetrüger mimt Tochter: Echte Tochter greift rechtzeitig ein

Sich als Tochter ausgebend verlangt der Betrüger eine Kautionszahlung. Nachdem die Seniorin Geld abgehoben hat, trifft sie ihre Tochter - wohlbehalten.

In Burgau ist eine Seniorin beinahe einem Trickbetrug zum Opfer gefallen. Am Donnerstagnachmittag wurde sie von einer Person angerufen, die sich als ihre Tochter ausgab. Mit weinerlicher Stimme hätte die Anruferin in der Rolle der Tochter erzählt, sie hätte einen Verkehrsunfall gehabt, bei dem ein Mann ums Leben gekommen sei. So die Information der Polizei Burgau. Damit sie nicht in Haft käme, müsse sie eine Kaution von 35.000 Euro zahlen.

Weil die Seniorin die Geschichte für wahr hielt, ging sie zur Bank, um Geld abzuheben. Als sie anschließend nach Hause zurückkehrte, kam jedoch zufällig ihre Tochter zu Besuch, die nach Schilderung der Polizei vollkommen munter und auch nicht in einem Unfall verwickelt gewesen war. Sofort erkannte die Tochter, dass ihre Mutter Opfer eines Trickbetruges geworden war, woraufhin sie diese aufklärte. Schließlich wandten sie sich an die Polizei, um Anzeige zu erstatten. (AZ)