Unbekannte beschmieren Zaun und Garagentor in Burgau

Am Osterwochenende und in der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter fremdes Eigentum mit Farbe besprüht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In den vergangenen Tagen wurde in Burgau fremdes Eigentum mit Farbe beschädigt. Über das Osterwochenende wurde laut Polizei der Zaun eines Anwesens, das zwischen Dieselstraße und Bahnhof liegt, von Unbekannten mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150 Euro. In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte ein Garagentor in der Höhlstraße mit weißer Farbe besprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 200 Euro. In beiden Fällen der Sachbeschädigung bittet die Polizei Burgau Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

