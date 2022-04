Unbekannte lockern die Radmuttern an einem Auto in Burgau

Kaum vorstellbar, was bei hoher Geschwindigkeit passiert wäre: Unbekannte Personen haben in Burgau die Radmuttern an einem geparkten Fahrzeug gelockert.

Die Polizei in Burgau ermittelt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr an einem blauen Mazda, der in der Augsburger Straße in Burgau beim sogenannten „Paradies“ abgestellt war, die Radmuttern am vorderen linken Reifen gelockert.

Autofahrerin bemerkt gelockerte Radmuttern in Burgau rechtzeitig

Die Besitzerin stellte dies beim Wegfahren fest, sodass kein Schaden entstehen konnte. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)