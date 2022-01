Unbekannter bucht telefonisch 1000 Euro vom Konto eines Burgauers ab

Ein Anruf bei der Hausbank reicht aus, dass ein unbekannter Täter von einem Burgauer Geld auf sein Konto buchen kann. Das ist nicht der erste Fall.

Für einen Bankkunden ist das Vertrauen in seine Hausbank schwer erschüttert worden. Der Burgauer erstattete am Dienstagmorgen Anzeige bei der Polizei Burgau, dass er Opfer eines Betrugs wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte unter Nennung des Namens des Geschädigten bei seiner Hausbank in Burgau angerufen und veranlasste dabei eine Abbuchung in Höhe von 1000 Euro.

Bereits kurz zuvor hatte der unbekannte Täter mit derselben Masche bereits 950 Euro auf sein Konto buchen lassen. Diese Buchung konnte jedoch storniert werden. Trotzdem entstand dem Mann zunächst ein Schaden über 1000 Euro. Die Polizei in Burgau ermittelt nun das Zielkonto des Täters. (AZ)