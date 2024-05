Unbekannter stiehlt Tretroller einer Achtjährigen an Grundschule in Burgau

Eine achtjährige Schülerin stellt vor dem Unterricht ihren Roller an der Grundschule ab. Als sie nach der Schule zurückkommt, ist er weg. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Grundschule in Burgau ist am Dienstag der Tretroller einer achtjährigen Schülerin gestohlen worden. Laut Polizei wurde dieser in der Zeit von 7.45 Uhr bis 14 Uhr entwendet. Es handelt sich hierbei um einen Roller der Marke Hudora, Big Wheel 205, Farbe silber-rot. Die achtjährige Schülerin hatte diesen an der Grundschule in der Remsharter Straße abgestellt. Als sie nach der Schule wieder zurückkam, war er verschwunden. Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)