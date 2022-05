Verfolgungsjagd in Burgau: Polizei fasst einen Täter

Beamte nehmen 19-Jährigen fest. Er soll mit seinem Kumpanen in einen Imbiss eingebrochen sein und dort Bargeld gestohlen haben. Was ist mit dem zweiten Mann?

In der Nacht von Freitag auf Samstag nahm eine Polizeistreife in der Augsburger Straße in Burgau zwei verdächtige Personen in der Nähe eines Imbisses wahr. Als diese das Streifenfahrzeug erblickten, flüchteten sie. Einer der beiden Männer, ein 19-Jähriger, wurde von den Beamten eingeholt und festgenommen.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer unmittelbar zuvor in den dortigen Imbiss eingebrochen waren und das Bargeld entwendet hatten. Der zweite Täter, der das Diebesgut mit sich trug, konnte trotz Fahndung nicht mehr gefasst werden. Die Personalien des zweiten Täters und die Höhe des entwendeten Bargeldes werden derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. (AZ)