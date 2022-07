Burgau

vor 18 Min.

Votum für offene Ganztagsschule an der Grundschule Burgau

An der Grundschule Burgau und der Außenstelle in Unterknöringen wird es ab dem Schuljahr 2023/24 eine offene Ganztagsschule geben.

Plus Die Mittagsbetreuungen an der Grundschule Burgau und Unterknöringen werden ab Schuljahr 2023/24 in eine offene Ganztagsschule umgewandelt. Was sich dann ändert.

Von Ralf Gengnagel

Ab dem übernächsten Schuljahr wird es an der Grundschule Burgau eine offene Ganztagsschule geben. Das beschlossen die Burgauer Stadträtinnen und -räte vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 greifen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen