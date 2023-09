Burgau

Zwei Weltenbummler aus Burgau feiern Diamantene Hochzeit

Plus Christine und Mathias Ratzinger aus Burgau sind seit 60 Jahren verheiratet. Der Ort der Trauung war ganz bewusst gewählt.

Weltenbummler? Das sind sie in der Tat. Es gibt nicht sehr viele Orte, welche die beiden Burgauer von ihren vielen Reisen nicht kennen. Dazu aber später. Am Samstag, 2. September, feiern Christine und Mathias Ratzinger erst einmal Diamantene Hochzeit: mit der Familie – sie haben zwei Töchter und zwei Enkel – sowie mit ihren Geschwistern.

Christine Ratzinger, Jahrgang 1939, und Ihr Ehemann Mathias, Jahrgang 1937, sind beide in der Markgrafenstadt geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie kannten sich bereits schon vor ihrer Heirat durch das Turnen beim TSV Burgau. Und wie sind sie sich nähergekommen? „Wie das halt bei den jungen Leuten so ist“, erklärt Mathias Ratzinger lachend. „Man hat dann schon auch einmal etwas enger miteinander getanzt“, fügt seine Frau Christine hinzu. Dann habe man geheiratet. Die Hochzeit war an einem Montag, am Vormittag war die standesamtliche Trauung und im Anschluss die kirchliche in der Loretokapelle mit Burgaus damaligem Stadtpfarrer Ferdinand Iberl. Der Ort war ganz bewusst gewählt: Die Eltern von Christine Ratzinger hatten in der Burgauer Stadtstraße ein Frisörgeschäft. Der Loretoberg sei sozusagen der Hausberg gewesen, erzählt sie. Zum Mittagessen sei man ins Hotel Post gegangen, abends habe man dann beim damaligen Pariserbäck im Café gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

