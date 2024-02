Burtenbacherin in Geldnot fällt auf Internet-Betrüger herein

Auf der Suche nach einem Kredit gerät eine Frau aus Burtenbach an einen Betrüger im Internet. Der Vorfall nimmt ein gutes Ende, doch die Polizei warnt eindringlich.

Eine Frau aus Burtenbach ist im Internet auf einen Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, ist diese im Internet auf eine Kreditvermittlung gestoßen. Die Burtenbacherin meldete sich dort an und hatte Kontakt zu einer bislang unbekannten Person. Damit ihr die Kreditsumme gewährt werden könne, sollte die Frau neben ihren Bankdaten auch die Zugangsdaten ihres Onlinekontos angeben. Schließlich übermittelte sie diese an den Unbekannten. Dieser buchte im Anschluss etwa 2.000 Euro vom Konto der Frau ab. Da der Betrag zurückgebucht werden konnte, entstand der Frau kein Schaden. Um solche Fälle verhindern zu können, weisen die Beamten der Polizei Burgau daraufhin, keinerlei Bankdaten oder andere persönliche Angaben an Fremde weiterzugeben. (AZ)

