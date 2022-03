Radfahrerin stürzt in Mindelaltheim und wird schwer verletzt

Eine 64-Jährige ist mit dem E-Bike auf der Bahnüberführung von Burgau in Richtung Mindelaltheim unterwegs, als sie stürzt und sich schwer verletzt.

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Mindelaltheim schwer verletzt worden. Die 64-Jährige, die gegen 14 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Bahnüberführung von Burgau in Richtung Mindelaltheim unterwegs war, streifte mit dem Vorderrad die Leitplanke und stürzte.

Radlerin schwer verletzt bei Sturz in Mindelaltheim

Sie zog sich laut Polizei einen Bruch des linken Unterschenkels zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. (AZ)