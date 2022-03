Spiegel eines geparkten Autos in Dürlauingen abgerissen

Auf dem Gelände des Nikolausheims in Dürrlauingen ist ein Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Zeit vom vergangenen Montagabend bis zum Dienstagnachmittag ist ein VW Polo, der hinter dem Hochhaus auf dem Gelände des Nikolausheimes in Dürrlauingen abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter beschädigt worden. Zunächst wurde laut Polizei der linke Außenspiegel abgerissen. Der Täter gelangte in das nicht versperrte Fahrzeug und riss den Innenspiegel ab, wodurch auch noch die Windschutzscheibe beschädigt wurde.

Auch Innenspiegel von Auto in Dürrlauingen wurde abgerissen

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt unter Telefon 08222/96900 die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)