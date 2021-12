Eishockey Burgau

12:00 Uhr

Die Eisbären Burgau sind sicher in der Aufstiegsrunde

Plus Ein Stürmer vom VfE Ulm/Neu-Ulm wechselt zu Burgau. Das erwartet die Eishockeyspieler im Vorrundenspiel am Sonntag in Bad Aibling.

Von Uli Anhofer

Zwei Mal müssen die Burgauer Eishockeyspieler in der Vorrunde der Landesliga Bayern noch aufs Eis. Am Sonntag, 2. Januar, um 18.45 Uhr gastieren die Eisbären in Bad Aibling und eine Woche später, am Sonntag, 9. Januar um 18 Uhr, steht dann das letzte Vorrundenspiel der Saison im Burgauer Stadion an. Zu Gast sind dann die Germering Wanderers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

