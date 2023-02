Eishockey

vor 19 Min.

ESV Burgau steht mit einem Schlittschuh in den Play-offs

Plus Der Punktgewinn in Reichersbeuern kann für die Burgauer Eisbären im Aufstiegskampf zur Bayernliga viel Wert sein. Am kommenden Freitag hat der ESV die Play-off-Teilnahme in der eigenen Hand.

Von Uli Anhofer

Mit dem 5:6 (1:2/1:0/3:3/0:1) nach Verlängerung beim SC Reichersbeuern wahrte Eishockey-Landesligist ESV Burgau die Chancen auf den zweiten Tabellenplatz der Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Denn nach sechzig Minuten stand die Partie Remis und beide Teams erhalten dafür einen Punkt. Den Zusatzpunkt holte sich der SC Reichersbeuern durch ein Sudden-Death-Tor nach 24 Sekunden in der Verlängerung. Mit einem Sieg im abschließenden Punktspiel am kommenden Freitag gegen den TSV 1863 Trostberg können die Burgauer nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden.

