So entstehen Küken: Kindergartenkinder erleben es hautnah

Plus Die Freude bei den Erzieherinnen und den Kindern zweier Kindergärten war groß, als Küken schlüpften. Denn gemeinsam brüteten sie Hühnereier.

Wie entstehen Küken? Mit dieser Frage haben sich Kinder des St. Ulrich Kindergartens in Scheppach und des Kindergartens Ettenbeuren beschäftigt. In beiden Betreuungsstätten wurden zum ersten Mal Hühnerküken gebrütet – und das mit Erfolg. Die Idee sowie die Eier stammen von Müttern, deren Kinder die Kindergärten besuchen. Und das Projekt mit Lerneffekt war ein voller Erfolg, wie die Beteiligten erzählen.

Der Kindergarten Ettenbeuren hat etwas früher mit dem Brüten begonnen als der Scheppacher. Am 20. Februar wurden dort im Büro der Kindergartenleitung neun Eier in einen vollautomatischen Brutapparat eingelegt, erzählt Michaela Kindermann. Die Mutter zweier Söhne ist Redaktionsassistentin der Günzburger Zeitung und Landwirtin. Die Eier und das Equipment stellte sie der Betreuungsstätte ihrer Kinder bereit. "Das Zusammenspiel von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind das A und O beim Brüten", erklärt die Landwirtin, die täglich nach den Eiern schaute.