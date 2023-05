Fußball

vor 33 Min.

Dem SC Bubesheim geht die Luft aus

Plus Der SC Bubesheim ist ungefährlich und kraftlos. Nach dem 1:2 im Kellerduell ist die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt fast schon in Stein gemeißelt.

Von Jan Kubica

45 Minuten lang sah es gut aus, was der SC Bubesheim in diesem so eminent wichtigen Bezirksliga-Heimspiel gegen den VfL Ecknach anstellte. Mit vorbildlichem Einsatz kämpften die Platzherren um ihre wohl schon letzte Chance, dem Relegationsplatz und den Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt zu entgehen. Die Gastgeber erspielten sich Chancen, führten zwischenzeitlich 1:0. Dann begann die zweite Halbzeit – und es war, als hätte irgendjemand den Stecker gezogen. Saft- und kraftlos schleppten sich die Kicker von Spielertrainer René Hauck fortan über den nassen Rasen. Am Ende stand es 1:2 und die Gäste bejubelten verdientermaßen den Klassenerhalt.

Zu viele Chancen für zu wenige Tore

Schon die erste gute Offensivaktion offenbarte vor 78 Zuschauenden eine der großen Schwächen der Bubesheimer in dieser Spielzeit. Ein Eckball von Tugay Demir erreichte den allein nach oben steigenden David Tamm, der köpfte aus kurzer Distanz wuchtig, aber zu unplatziert und Torwart Hannes Helfer tauchte den Ball von der Torlinie (12.).

