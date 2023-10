Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten setzen Aufwärtstrend fort

Plus Die Bezirksoberliga-Kickerinnen der SG Burgau/Mönstetten gewinnen ihr Heimspiel 3:0. Für Kellerkind SV Wattenweiler dagegen steht die Null an falscher Stelle.

Freude, aber auch Enttäuschung bei den heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen: Während die SG Burgau/Mönstetten gegen die SpVgg Kaufbeuren den ersten Heimsieg der aktuellen Runde feierte und damit den Aufwärtstrend fortsetzte, sitzt der SV Wattenweiler nach der 0:4-Pleite beim CSC Batzhofen-Hirblingen weiter im Tabellenkeller fest.

In der ersten Halbzeit hatte das SV-Team Feldvorteile und nach sieben Minuten auch die erste Chance durch einen Freistoß, den die Torhüterin erst im Nachfassen bereinigen konnte. Im weiteren Verlauf zeigte das Team von Trainer Franz Dankel einige gute Ansätze, spielte die Angriffe aber nicht konsequent zu Ende. Besser machten es die Gastgeberinnen. Sie nutzten das zaghafte Verhalten der Gäste durch Johanna Kamissek zur 1:0-Führung (25.). Nur zwei Minuten später bot sich Wattenweiler die Chance zum Ausgleich, doch nach schönem Spielzug traf Lena Thoma nur die Unterkante der Latte.