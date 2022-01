Walter Zachwey coacht den Kreisligisten VfR Jettingen

Fußball-Kreisligist VfR Jettingen reagiert schnell auf die Trennung von Sven Müller: Walter Zachwey wird neuer Trainer. Er ist nicht zum ersten Mal beim Verein.

Walter Zachwey wird zur anstehenden Rückrunde der Saison 2021/22 das Traineramt bei den Fußballern des VfR Jettingen übernehmen. Mit dieser Entscheidung hat der souveräne Tabellenführer der Kreisliga West innerhalb weniger Tage auf die Trennung von seinem Coach Sven Müller reagiert. Auf ihn wollten die Verantwortlichen um Sportleiter Josef Forstner für die nachfolgende Saison nicht mehr setzen; Müller trat auf diese Ankündigung hin mit sofortiger Wirkung zurück.

Zachwey war schon einmal Coach in Jettingen

Nun also Zachwey. Der 56-Jährige hatte den VfR schon einmal, in der Kreisklasse-Runde 2015/16, übernommen, eine Stufe nach oben geführt und anschließend zwei weitere Spielzeiten betreut. In insgesamt 72 Begegnungen stand Zachwey bis 2018 in Jettingen an der Seitenlinie. Anschließend legte er eine Pause ein, ehe er von 2019 bis 2021 als Coach des Kreisligisten SpVgg Ellzee wirkte.

Forstner ist erleichtert, dass er so schnell einen Nachfolger für Müller gefunden hat, und „froh, dass Walter Zachwey das übernimmt“. Damit sei auf jeden Fall gewährleistet, dass die Mannschaft in Ruhe starten kann, wenn am 8. Februar die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde beginnt. Alle Konzentration gelte nun wieder dem Ziel, den Titel zu holen und in die Bezirksliga aufzusteigen, betont der Funktionär.

Was passiert in der neuen Spielzeit 2022/23?

Laut Forstner ist derzeit offen, ob Zachwey auch über die kommenden Monate hinaus Trainer in Jettingen bleiben könnte oder ob sich der Verein zur Saison 2022/23 auf jeden Fall neu orientieren möchte.

