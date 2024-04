29-jährige Motorradfahrerin bei Unfall Richtung Günzburg leicht verletzt

Eine Motorradfahrerin und ein Autofahrer setzen gleichzeitig zum Überholen eines Traktors an. Die Frau stürzt beim Versuch, den Zusammenstoß zu verhindern.

Eine 48-jährige Frau ist am Sonntag gegen 15 Uhr mit ihrem Traktor auf der St1168 in Richtung Günzburg unterwegs gewesen. Hinter ihr fuhren ein Pkw und ein Motorrad, so die Polizei. Die 29-jährige Motorradfahrerin setzte zum Überholvorgang an, als der 24-jährige Fahrer des Pkw ebenfalls den Traktor überholen wollte. Da sich die 29-Jährige bereits im Überholvorgang befand, als der 24-Jährige ausscherte, versuchte sie durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies ist ihr letztlich auch gelungen, wie die Beamten berichten, allerdings verlor sie durch den Bremsvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu, die noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt wurden. Im Anschluss wurde sie dann zur weiteren Abklärung in das Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht. Es entstand außerdem ein Sachschaden von rund 2500 Euro am Motorrad. (AZ)

Lesen Sie dazu auch