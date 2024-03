Auto fährt auf Sattelzug auf

Bei einem Unfall auf der A8 nahe Günzburg wird das Auto eines 47-Jährigen schwer beschädigt.

Ein Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto hat sich am Montagnachmittag auf der Autobahn A8 bei Günzburg ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Aus Unachtsamkeit bemerkte er einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt., so die Polizei. Jedoch wurde das Auto des 47-Jährigen an der Fahrzeugfront so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sattelauflieger wurde leicht beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf circa 7000 Euro geschätzt. (AZ)