Bündnis für Demokratie macht sich für Europa stark

Mit einer gemeinsamen Aktion auf dem Wätteplatz in Günzburg dieses Wochenende ruft das Bündnis zur Europawahl am 9. Juni auf.

Das Bündnis für Demokratie - gegen Hass und Hetze in Günzburg plant seine nächste Aktion. Am kommenden Samstag, 11. Mai, will der Zusammenschluss von Parteien, Vereinen, Firmen und Organisationen für die Europawahl und die Demokratie werben. Geplant ist von 10 bis 13 Uhr ein Infostand am Wätteplatz in Günzburg.

Die Intention unserer Veranstaltung ist, die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufzurufen und demokratische Parteien zu wählen", so Simone Riemenschneider-Blatter, die Sprecherin des Bündnisses. "Wir wollen dabei zu Europa beziehungsweise zur Europawahl aufklären." Unter dem Titel „Wir für Europa“ wird es dabei um die EU als Friedensprojekt, den Green Deal, die Rolle der EU für die Wirtschaft, Regeln für die Migration, aber auch um die Freiheit durch die EU und den Euro gehen. Dabei werden auch alltägliche Gebrauchsgegenstände präsentiert, die auf der EU gründen.

Das Experimentelle Theater Günzburg, die evangelische und katholische Kirche bringen sich mit Beiträgen ein, außerdem gibt es ein Europaquiz und Spiele, bei denen Preise gewonnen werden können. Die musikalische Begleitung übernimmt Tatjana Schwarz. Die Organisatoren betonen, dass bei der Veranstaltung keine Werbung für einzelne Parteien gemacht werden soll. "Wir werben als Demokraten im Rahmen unseres Bündnisses gemeinsam für Europa", heißt es dazu. (AZ)