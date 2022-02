Günzburg

06:00 Uhr

Wohnen auf dem Minholz-Areal in Wasserburg: Stadtrat erzielt Etappensieg

Plus Der Günzburger Stadtrat hat sich vor 34 Jahren zum ersten Mal mit einer Wohnbebauung auf dem Minholz-Areal in Wasserburg beschäftigt. Was der aktuelle Stand ist.

Von Michael Lindner

Die Freude und Erleichterung war den Mitgliedern im Günzburger Stadtrat bei der jüngsten Sitzung am Montagabend anzumerken. Sie hätten eine geschichtsträchtige Nutzungsänderung, so formulierte es CSU-Stadtrat Günter Treutlein, in Wasserburg soeben einstimmig beschlossen. Es ging - mal wieder - um die Gewerbebrache des ehemaligen Geländes der Firma Minholz. Dort soll ein Neubaugebiet entstehen. Was sich leicht anhört, erstreckt sich inzwischen auf 34 Jahre. Doch jetzt ist ein laut Ferdinand Munk (UWB) Etappensieg geschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen