Günzburg

07:58 Uhr

Auto bricht in Günzburg auf dem Parkplatz ein: Woher kommt das Loch?

Dieser Parkplatz in der Günzburger Schöblstraße hat seit Sonntag ein Loch. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Eine Fachfirma wurde beauftragt, das herauszufinden.

Plus Noch gibt es keine Erklärung dafür, wie der Hohlraum rechts der Günzburger Schöblstraße entstehen konnte. Eine Fachfirma soll nun Licht ins Dunkel bringen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Schöblstraße verläuft entlang des Günzburger Amtsgerichts. Dort gibt es rechts von der Straße Parkplätze, wenn man von der Ichenhauser Straße in die Schöblstraße einbiegt. Am vergangenen Sonntag hat dort ein Auto geparkt. Wie sich herausstellen sollte, stand es nicht auf sicherem Terrain. Denn Pflastersteine sind auf einem der Parkplätze plötzlich eingebrochen und damit auch der darauf gestellte Wagen.

Dessen rechter Hinterreifen habe festgesteckt, das Auto habe abgeschleppt werden müssen, bestätigt die Polizei. Die Polizei machte sich sogleich an den Ort des ungewöhnlichen Geschehens. Die 80 Zentimeter große "Schadstelle" sei sofort abgesperrt worden, berichtet die Pressestelle der Stadt Günzburg auf Nachfrage der Redaktion. Bislang ist nicht geklärt, wie der Hohlraum unter den Pflastersteinen entstanden ist. Liegt es an einem beschädigten Kanal, der unter dem Parkstreifen verläuft? Oder ist es ein Schacht? Gilt an der Stelle die Infrastruktur als überaltert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen