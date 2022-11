Günzburg

05:45 Uhr

20 Jahre Legoland: Freizeitpark dankt Wegbegleitern mit Glanz und Glamour

Plus Der Kinosaal im Legoland Günzburg verwandelt sich für knapp 200 Gäste in ein Event-Lokal. Lichtshows, Tanzeinlagen und ein Vier-Gänge-Menü verzaubern die Gäste.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Hollywood kann getrost einpacken – jedenfalls was den roten Teppich in der Nacht der Oscar-Verleihung anbelangt. Noch etwas präziser formuliert: Was die Länge des Geläufs angeht. Stolze 250 Meter lagen da für die Eingeladenen am Donnerstag- und am Freitagabend vom Eingang des Legoland-Freizeitparks bis zum Kino, in dem normalerweise im Wechsel drei verschiedene Filme gezeigt werden. Zusätzliche Strahler außerhalb des Kinos und Effekte in den Lego-Studios selbst zeigten, was bei Dunkelheit mit Licht alles gezaubert werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen