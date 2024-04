Gute Nachricht aus Günzburg: Zumindest eine Vollsperrung ist aufgehoben

Über die zahlreichen Baustellen und die Sperrungen deswegen haben sich viele in Günzburg geärgert. Jetzt ist zumindest ein Verkehrshindernis weg.

Eine gute Nachricht gibt es für alle Verkehrsteilnehmer in Günzburg: Die Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße ist ab Freitagnachmittag, 5. April, wieder befahrbar. Eine Erleichterung angesichts der derzeit vielen Baustellen, die Autofahrern in der Großen Kreisstadt momentan viel Geduld abverlangen.

Anfang März begannen die Arbeiten an der viel befahrenen Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße nahe der Maria-Theresia-Mittelschule, dem Dossenberger-Gymnasium und dem Kindergarten Heilig Geist. Durch den Umbau wurde der Kreuzungsbereich für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gestaltet – für Fußgänger, Fahrradfahrer und den motorisierten Verkehr, heißt es aus dem Rathaus. Fahrradfahrer, die bergauf auf der Ichenhauser Straße unterwegs sind, haben nun eine separate Abbiegespur nach rechts zwischen Straße und Fußweg. Der Verkehrsteiler in der Kreuzung erhielt zudem taktile Leitelemente für Sehbehinderte sowie geeignete Absenkungen für Rollstuhlfahrer. Außerdem wurde der beschädigte Fahrbahnbelag zwischen der Sonnenstraße und Am Südlichen Burgfrieden erneuert.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wurde die teilweise benötigte Vollsperrung in den Zeitraum der Osterferien gelegt. Pünktlich zum Ende der Osterferien wird diese Vollsperrung nun nach Angaben der Stadtverwaltung im Laufe des Freitags, 5. April, aufgehoben. Die restlichen Markierungsarbeiten können am Samstag und eventuell zu Beginn der nächsten Woche unter fließendem Verkehr angebracht werden. (AZ)