Handys und Tablets im Wert von 72.000 Euro gestohlen: Paketfahrer vor Gericht

Plus Unzählige Tablets und Smartphones verschwinden auf dem Weg zum DHL-Frachtzentrum. Dem Angeklagten kann nur ein Teil des Diebstahls nachgewiesen werden.

Auf dem Weg von einer Elektronikfirma in Jettingen-Scheppach zum DHL-Frachtzentrum in Günzburg sind mindestens 100 teils hochwertige Tablets und Smartphones spurlos verschwunden. Auf weiteren Transporten nach Memmingen und Biberach wurden ebenfalls Waren im Gesamtwert von gut 72.000 Euro gestohlen. Nur wegen Diebstahls in sieben Fällen verurteilte das Günzburger Schöffengericht jetzt einen 36-jährigen Rumänen zu einer Haftstrafe auf Bewährung.

Nachdem zwei Prozesstermine gescheitert waren, unter anderem weil eine Dolmetscherin nicht für die juristische Übersetzung geeignet war, konnte die Neuauflage jetzt abgewickelt werden. Bereits im vergangenen November hatte Vorsitzender Richter Martin Kramer dem Angeklagten Alternativen in Aussicht gestellt: Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr bis maximal zwei Jahre bei einem umfänglichen Geständnis, bei einem Nachweis der Delikte mehr als zwei Jahre Haft. Das Rechtsgespräch verlief allerdings nicht erfolgreich, da die Staatsanwältin damals keine umfangreiche Aktenkenntnis hatte, wie Verteidiger Christian Ciurea (Augsburg) sagte, der einen Teil der Vorwürfe als nicht beweisbar einstufte.

Dem 36-Jährigen war die Polizei auf die Spur gekommen, als bei der DHL-Niederlassung in Memmingen mehrere Pakete mit den Elektronikgeräten auf unerklärliche Weise verschwunden waren. Eine im Lastwagen versteckte Videokamera überführte den Angeklagten. Er räumte sechs der Diebstähle ein, denn an den Verlusttagen hatte er die entsprechenden Touren gefahren. Bei den Touren von der Jettinger Elektronikfirma nach Günzburg war der 36-Jährige zwar ebenfalls Fahrer. Aber selbst Oberstaatsanwalt Markus Schroth musste feststellen, dass ihm die Diebstähle nicht nachgewiesen werden konnten. Selbst Video-Überwachungen und Aussagen ehemaliger Mitarbeiter konnten den Tatverdacht nicht erhärten. Eine Wohnungsdurchsuchung hatte laut Peter Hirsch, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Burgau, keine Beweise erbracht.

Pakete kamen ohne Inhalt bei den Kunden an

Die Pakete waren teils aufgerissen im Frachtzentrum angekommen, größtenteils aber an Kunden in ganz Deutschland verschickt worden, wo sie ohne Inhalt ankamen. Auf dem Weg ins baden-württembergische Biberach verschwand ein Karton mit neun hochwertigen Apple-Smartphones. Werden diese erstmals angemeldet, ist eine besondere Identifikation erforderlich. Bei einem dieser Geräte funktionierte das nicht – es sollte in Rumänien aktiviert werden. Besitzer war ein 37-Jähriger. In einer Vernehmung hatte er angegeben, das iPhone von einem Kollegen gekauft zu haben – genau in der Gemeinde im nördlichen Landkreis Günzburg, in der auch der Angeklagte wohnt. In der Verhandlung widersprach der Zeuge nun, vielmehr habe er das iPhone über eine Internet-Handelsplattform erstanden. Wie aus Ermittlerkreisen am Rande der Verhandlung zu erfahren war, wird vermutet, dass die gestohlenen Geräte zum Teil wohl während eines Urlaubs nach Rumänien gebracht und dort verscherbelt worden seien.

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sieben Fällen verhängte das Schöffengericht eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung. Außerdem muss der Angeklagte Wertersatz in Höhe von fast 26.000 Euro für die gestohlenen Smartphones und Tablets zahlen. Vom Vorwurf der restlichen Delikte wurde er freigesprochen, denn es konnte nicht geklärt werden, wie und wo die Pakete weggekommen seien, wie Richter Kramer sagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.