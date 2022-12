Günzburg

Harry G brilliert in Günzburg mit Urlaubsirrsinn und Sprachparodien

Plus Der Komiker startete einst in den sozialen Medien eine steile Karriere. In Günzburg präsentiert Harry G sein aktuelles Programm "Hoamboy".

Von Martin Gah

"Es waren wirklich Geschichten aus dem Leben. Ich habe mich oder meine Freunde darin wiedererkannt." So beschreibt ein Besucher den Auftritt des Komikers Harry G im Forum in Günzburg. Die künstlerische Karriere des Wahl-Münchners begann mit Videos in den sozialen Medien über bayerische Themen und das Verhältnis von Bayern und Preußen. 2014 machte er daraus sein erstes Bühnenprogramm "Leben mit dem Isarpreiß". Während des Abends in Günzburg unter dem Motto "Hoamboy" erntet er immer wieder Lachsalven und stürmischen Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

