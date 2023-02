Günzburg

Im Legoland Günzburg entstehen ein neues Hotel und ein Restaurant

Das 2018 entstandene Pirateninsel-Hotel im Feriendorf von Legoland in Günzburg kostete etwa 27 Millionen Euro. Das neueste Hotel wird günstiger, ist aber trotzdem nicht billig.

Plus Merlin Entertainments investiert weiter in den deutschen Legoland-Standort. Schon 2024 sollen ein Hotel und ein Restaurant fertig sein. Was über die neuen Vorhaben bekannt ist.

Jedes Jahr eine neue Investition – so verhält es sich seit vielen Jahren im Legoland Günzburg und seinem Feriendorf. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass der Betreiber Merlin Entertainments erneut einen zweistelligen Millionenbetrag investieren wird. Dieses Mal geht es um ein neues Hotel und ein neues Restaurant.

