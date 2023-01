Lettischer Lkw-Fahrer hat über zwei Promille Alkohol im Blut

Stark alkoholisiert lenkt am Sonntag ein Lastwagenfahrer aus Lettland einen Kleintransporter auf der A8. Bei Günzburg ist die Fahrt dann zu Ende.

Einen betrunkenen Lastwagenfahrer stoppten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Sonntagnachmittag, als sie einen Klein-Transporter auf der A8 in Höhe Günzburg kontrollierten. Der 56-jährige lettische Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert über zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen, der Laster wurde am Autohof Günzburg abgestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)