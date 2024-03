Mann geschlagen und Rucksack geraubt: Polizei nimmt einen 42-Jährigen fest

Ein 42-Jähriger rastet alkoholisiert in Günzburg aus. Er schlägt einem anderen Mann ins Gesicht und haut mit dessen Rucksack ab. Es wird Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Drei Männer sind am Sonntagmittag in Günzburg so aneinander geraten, dass die Polizei eingeschaltet wurde und eine Fahndung einleiten musste. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die drei Männer gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maria-Theresia-Straße auf. Ein 64-jähriger Mann, der sich auf eine Treppe gesetzt hatte, und ein 42-Jähriger gerieten in Streit. Der Jüngere ging laut Polizei auf den Älteren los, schrie ihn an und schlug ihm schließlich mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm sich der Jüngere den Rucksack des Älteren und fuhr zusammen mit dem dritten, einem 35-jährigen Mann, mit einem E-Scooter davon.

Im Rahmen der Fahndung nach dem auffälligen, orangefarbenen E-Scooter, trafen Beamte der Polizei Günzburg den 35-Jährigen, der mittlerweile den Rucksack bei sich trug, an und befragten ihn zu den Ereignissen. Gemeinsam mit ihm gingen sie zurück zum Supermarkt und trafen dort auf den 42-Jährigen. Der genaue Ablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten führten anschließend noch einen Alkoholtest bei dem 42-Jährigen durch, der einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergab.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Polizei Günzburg sucht Zeugen für Raubdelikt

Die Beamten stellten anschließend den Rucksack des 64-Jährigen sicher, aus dem zwischenzeitlich Bargeld fehlte. Aufgrund des Verdachts eines Raubdelikts nahmen die Beamten den 42-Jährigen vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Günzburg unter 08221/919-0. (AZ)