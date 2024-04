Mit Fahne statt mit Spitze: Der Günzburger Maibaum steht

Rechtzeitig zum Aufstellen ist der geklaute Günzburger Maibaum wieder zurückkehrt. Nur: Warum krönt den Baum dieses Jahr eine Bayernfahne?

Pünktlich zur Saison der Maibäume ist das Wetter im Landkreis Günzburg am Wochenende besser geworden, und so konnten die ersten Bäume aufgestellt werden. Eine große Feier gab es am Sonntag beim Aufstellen des Günzburger Maibaums, und in diesem Jahr feierten auch Gäste aus der bretonischen Partnerstadt Lannion mit, die derzeit hier zu Besuch sind.

28 Bilder Der Günzburger Maibaum steht: Impressionen vom Aufstellen Foto: Rebekka Jakob

Der Günzburger Baum hat eine abenteuerliche Reise hinter sich - wurde er doch wenige Tage vor dem Fest von Mitgliedern der Dorfjugend aus Hafenhofen und einigen befreundeten Helfern aus den Nachbardörfern nachts geklaut. Wie berichtet, hat die Stadt den Baum traditionsgemäß wieder ausgelöst und in den vergangenen Tagen besonders gut bewachen lassen, damit der Baum nicht noch einmal abhandenkommt.

Der Günzburger Maibaum trägt dieses Jahr statt Spitze ganz oben eine Bayernflagge. Foto: Rebekka Jakob

Eine Besonderheit ist dieses Jahr die Baumspitze, die statt der natürlichen Baumkrone eine Bayern-Flagge ziert. Die Spitze war bereits beim Abholen des Baumes aus dem Wald abgebrochen, war beim Aufstellen am Sonntag zu erfahren. Die Bayernflagge ist dafür ein würdiger Ersatz.

Mit Muskelkraft und begleitet von Musik und Tanz ist in Günzburg der Maibaum aufgestellt worden. Foto: Rebekka Jakob

