Mit Guntia-Weinen Gutes tun

Warum die Günzburger Künstlerin Bettina Jauernig den Weinen aus Italien mit Flaschenetiketten ihr spezielles Aussehen verpasst. Und wer sich über eine Spende freut.

Ein gutes Tröpfchen für einen guten Zweck: Auf diese Idee ist der Günzburger Weinhändler Robert Hopperdietzel gekommen. Er verkauft in seinem Geschäft Vineola am Marktplatz seit Kurzem drei Guntia-Weine in den Variationen Rosso (Rot), Bianco (Weiß) und Rosato (Rosé). Zwar gibt es noch keinen Weinberg in Günzburg. Angebaut werden die Trauben allesamt in Italien. Doch die Vorlage für die eigens gestalteten Etiketten, auf denen drei Frauengesichter zu sehen sind, stammen von der Günzburger Künstlerin Bettina Jauernig. Die quadratischen Originalporträts sind noch bis Ende des Monats im Geschäft ausgestellt. Zum langen Einkaufsabend am Freitag, 27. Oktober, ist eine weitere Verkostung geplant, verrät Verkäuferin Birgit Hab. Wer eine Flasche erwirbt, tut nicht nur seinem Gaumen Gutes. Für jeden verkauften Guntia-Wein spendet Hopperdietzel einen Euro zugunsten der Kartei der Not. Das Hilfswerk unserer Zeitung unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. (ioa)