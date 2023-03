Monica Bayer-Kulle ist neue Schulleiterin am Maria-Ward-Gymnasium

Monica Bayer-Kulle übernimmt die Stelle von Christian Hörtrich, der im Januar nach Augsburg gewechselt ist. Die 48-Jährige kennt die Günzburger Schule bestens.

Monica Bayer-Kulle wird ab sofort neue Schulleiterin am Maria-Ward-Gymnasium Günzburg. Sie folgt auf Christian Hörtrich nach, der die Schule zehn Jahre lang erfolgreich geleitet hat und zum Jahreswechsel die Schulleitung am Gymnasium Maria Stern Augsburg übernommen hat. Bayer-Kulle hatte die Position im Januar kommissarisch übernommen.

Die in Ichenhausen geborene und aufgewachsene 48-jährige Pädagogin kennt das Umfeld bestens, in dem sie nun das Gymnasium des Schulwerks der Diözese Augsburg mit seinen gut 500 Schülerinnen und Schülern leiten wird. Zum einen sei sie seit 2002 als Lehrerin am Maria-Ward-Gymnasium Günzburg tätig, zum anderen habe sie in unmittelbarer Nachbarschaft am Dossenberger-Gymnasium ihren eigenen Schulabschluss erworben, heißt es in einer Pressemitteilung. Monica Bayer-Kulle studierte an der Universität Augsburg Lehramt für Gymnasium mit den Fächern Englisch und Französisch. Nach dem Referendariat in Neusäß und Lauingen trat sie 2002 am MWG Günzburg in den Dienst des Schulwerks.

Von Anfang an engagierte sich Monica Bayer-Kulle in den verschiedensten Bereichen der Schulgemeinschaft. So ist sie seit Jahren in der Schulentwicklung aktiv, genoss als Verbindungslehrerin das Vertrauen der Schülerschaft, war Vorsitzende der Mitarbeitervertretung und brachte sich bei vielfältigen Aktionen und Projekten ein. Bereits seit 2014 sammelt Monica Bayer-Kulle Leitungserfahrung: zunächst als Oberstufenkoordinatorin, seit 2018 als Mitarbeiterin in der Schulleitung und zuletzt als stellvertretende Schulleiterin. Damit habe sie wie kaum eine Zweite die verschiedenen Bereiche der Schulgemeinschaft am Maria-Ward-Gymnasium Günzburg kennengelernt und "die besondere DNA verinnerlicht", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Monica Bayer-Kulle setzt auf Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft

Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, betont: "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Frau Bayer-Kulle eine Persönlichkeit gewonnen haben, die sich 100-prozentig mit dem Maria-Ward-Gymnasium identifiziert." Er sei überzeugt, "dass sie ein Garant für die weiterhin positive Entwicklung der Schule und das Fortbestehen des besonderen Geistes am MWG ist". Ganz gleich, auf welcher Position man Monica Bayer-Kulle begegne, sie zeige stets vollen Einsatz, arbeite lösungsorientiert und verlässlich. Dabei durchzieht ihr gesamtes Wirken immer der Blick für den anderen und der Dienst am Mitmenschen. "Ich möchte mich als Schulleiterin für die gelebte Beziehungskultur an unserer Schule einsetzen und diese weiter stärken", betont Monica Bayer-Kulle und ergänzt, "hierbei setze ich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft." (AZ)