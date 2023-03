Volksverhetzung: Junger Mann verschickt Hakenkreuze per WhatsApp

Plus Der heute 23-Jährige hat Sticker mit Nazisymbolen übers Handy verschickt. Das liege nicht an seiner Gesinnung, sagt der Angeklagte. Es sei aus Dummheit geschehen.

Die Sticker, die der junge Mann verschickt hatte, zeigten in aller Deutlichkeit Motive, die völlig indiskutabel seien, wie es Richter Martin Kramer ausdrückte. So etwa ein mit Hakenkreuz dekoriertes Katapult mit einem schwarzen Kind und dem Titel "Dreckschleuder". Für Volksverhetzung und Verwendung des Nazisymbols musste der 23-Jährige aus dem Landkreis Günzburg sich jetzt vor Gericht verantworten.