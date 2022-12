Günzburg

vor 32 Min.

Rektor Christian Hörtrich verlässt überraschend das Maria-Ward-Gymnasium

Plus Christian Hörtrich wechselt im Januar an sein ehemaliges Gymnasium Maria Stern nach Augsburg. Leicht fällt ihm der Abschied in Günzburg nicht. Wer die Leitung übernimmt.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Am Montagmorgen ging es im Maria-Ward-Gymnasium ziemlich tränenreich zu. Als Rektor Christian Hörtrich erst im Kollegium und dann seinen Schülerinnen und Schülern verkündete, dass er zum Jahresende nach neuneinhalb Jahren die Günzburger Schule verlassen wird, flossen bei Klein und Groß die Tränen. Für alle, einschließlich den Schulleiter selbst, kam die Nachricht sehr überraschend. Kurzfristig hatte das Schulwerk der Diözese Augsburg den Rektor gebeten, zum 1. Januar die Schulleitung am Gymnasium Maria Stern in Augsburg zu übernehmen. "Ich habe nicht vorgehabt wegzugehen", sagt Hörtrich. Günzburg sei sein "Herzensprojekt" gewesen. Ein Wechsel an das Augsburger Gymnasium, das er aus früheren Jahren gut kennt, sei aber unumgänglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen