Retter des Männerchors nimmt musikalischen Abschied

Plus Johann Schramm wird ein letztes Mal den Männergesangverein Liederquell dirigieren. Das letzte Konzert unter seiner Leitung trägt den Titel „Freunde, euch Grüßen wir“.

Das nächste Konzert des Männergesangvereins Liederquell Mindelaltheim wird von einem Abschied geprägt sein. Der Chorleiter Johann Schramm gibt nach 20 Jahren Tätigkeit in Mindelaltheim den in seinem Fall nicht vorhandenen Taktstock aus der Hand. „Mit 82 Jahren ist es Zeit zum Aufhören“, sagt Schramm.

Zum Chordirigieren kam der frühere Lehrer Johann Schramm, geboren und aufgewachsen in Jettingen, auf Umwegen. Während seiner Tätigkeit als Rektor leitete er in der Schule von Burtenbach einen Kinderchor. Dann erhielt er 1982 einen Telefonanruf des Burtenbacher Bürgermeisters. Dieser suchte einen Chorleiter für den dortigen Gesangsverein mit einem Männer- und einem Frauenchor. Schramm sagte zu. 2003 erreichte ihn durch seine damalige Funktion als stellvertretender Kreischorleiter für Günzburg ein Hilferuf aus Mindelaltheim. Der dortige reine Männerchor stand kurz vor der Auflösung. „Den wollte ich nicht sterben lassen“, sagt Schramm. Da es im Burtenbacher Männerchor nur noch wenige Sänger gab, entschloss er sich zu einer Fusion. Die Burtenbacher kamen mit ihm nach Mindelaltheim.